Сахалинцев приглашают принять участие в онлайн-викторине, посвященной 130-летию со дня рождения Марины Цветаевой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Главная библиотека области приглашает всех островитян в возрасте от 14 лет принять участие в онлайн-викторине «Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черёд», приуроченной к 130-летию со дня рождения Марины Цветаевой, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Викторина включает в себя 20 тематических вопросов по темам о жизни и творчестве писательниц.

Для участия в викторине каждому участнику необходимо пройти регистрацию на сайте СахОУНБ в разделе «События», подразделе «Конкурсы и проекты», рубрике «Викторина «Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черёд». Викторина будет доступна на сайте библиотеки до 28 октября.

Победители будут награждены дипломами и памятными подарками.

За дополнительной информацией обращаться в Региональный центр Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина (3-й этаж) СахОУНБ или по телефону +7 (4242) 45-25-40.