Перекресток улиц Физкультурной и Бумажной в Южно-Сахалинске 6 октября закроют для движения транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

6 октября на период работ по обустройству кольцевого движения для проезда автотранспорта полностью закроют перекресток улиц Физкультурной и Бумажной. Ограничение движения будет действовать с 10.00 до 17.00, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Автовладельцев просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

Напомним, ранее обустройство кольцевого перекрестка на обозначенном перекрестке анонсировал Центр развития городской среды. Работы выполняются с целью повышения эффективности дорожного движения, снижения транспортных задержек на ул. Бумажной. Кроме того, с ул. Бумажной будет запрещен левый поворот на проспект Мира (на север). Также с южной стороны пересечения ул. Бумажной и Физкультурной появится дополнительный пешеходный переход.