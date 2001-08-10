Сахалинцев приглашают на выставку, посвященную жизни и творчеству Марины Цветаевой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Выставка «Если душа родилась крылатой…» к 130-летию со дня рождения поэтессы Марины Цветаевой, открылась 3 октября в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
На выставке экспонируются книги, посвященные жизни и творчеству поэтессы, а также издания из редкого фонда. Так, посетители могут познакомиться с книжками-малютками со стихотворениями Марины Цветаевой и «Черновыми тетрадями» 1919-1921 годов, а также с полной расшифровкой цветаевского текста 1919-1921 годов с факсимильным воспроизведением «творческих» тетрадей.
Выставка состоит из нескольких разделов, среди которых – «Марина Цветаева и семья», «О родителях поэтессы, её детских годах». В разделе «Вокруг Марины Цветаевой» представлены книги её переписки с Пастернаком, Ариадной Берг и Волошиным. О жизни и творчестве писательницы можно узнать из книг, написанных её сестрой Анастасией Цветаевой, дочерью Ариадной Эфрон и из переписки с сыном Георгием.
В витрине с творчеством поэтессы – проза, лирика. Отдельная полка посвящена любимым книгам юбилярши и песням, положенным на её стихи. Также на выставке представлена книга зарубежного автора – это исследование французского писателя Анри Труайя, посвященное жизненному и творческому пути поэтессы.
Выставка расположена в фойе 1-го этажа. Дополнительная информация по телефону: +7(4242)45-25-46.
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