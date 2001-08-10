Сотрудник сахалинского музея принял участие во Всероссийском научном форуме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

29-30 сентября в Санкт-Петербурге состоялся Всероссийский научный форум «Путь на восток: транспортные коммуникации в международном историко-культурном контексте. К 125-летию начала строительства КВЖД». Участие в нем приняла Мария Лукоянова, старший научный сотрудник научно-редакционного отдела Сахалинского областного краеведческого музея, кандидат исторических наук, рассказали ТИА "Острова" в музее.

Мария Александровна представила на форуме доклад на тему «Воздушный мост на Сахалин: проблемы первого года островной авиалинии». В нем рассказывается о функционировании «Трассы героев» в 1930 году. Материал создан на основе документов из Российского государственного архива экономики. Становление островной авиалинии – одна из тем, освещаемых Марией Лукояновой в научно-исследовательском проекте, реализуемом в Сахалинском областном краеведческом музее.

Значительная часть докладов была посвящена Китайско-Восточной железной дороге, чье строительство началось 125 лет назад. Кроме того, участники форума подготовили сообщения о различных проблемах транспортных коммуникаций разных российских регионов.