На Сахалине отметили 100-летние российского джаза
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Литературно-музыкальный вечер "Импровизация", посвященный 100-летию российского джаза, прошел в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 1 октября, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.
Ведущие вечера – специалисты СахОУНБ Евгения Ворожцова и Надежда Жамьянова – рассказали гостям об истории и современном состоянии российского джаза. В начале 20-х годов музыкальное направление ворвалось в Страну Советов. Основоположником отечественного джаза стал поэт и переводчик Валентин Парнах. Именно он привнес в русский язык само слово «джаз»» и собрал первый в РСФСР джаз-бэнд. Еще один из родоначальников российского джаза – Александр Цфасман – руководитель оркестра и нескольких джазовых коллективов, советский пианист, композитор, аранжировщик, дирижёр, художественный руководитель джаз-оркестра Всесоюзного радио. Первым профессиональным джазовым составом, выступившим в радио-эфире и записавшим пластинку, считается его оркестр «АМА-джаз», который выступил в 1927 году на московском радио и записал пластинку «Аллилуйя».
«Отцом» же русского джаза можно считать Леонида Утесова. В массовом советском сознании джаз начал приобретать широкую популярность в 1930-е годы, благодаря ленинградскому ансамблю под руководством певца Леонида Утёсова и трубача Якова Скоморовского.
В течение вечера с творческими номерами выступили артистка Сахалинской филармонии Анна Двуреченская, ансамбль школы голоса Марии Струве, а также учащиеся Центральной детской музыкальной школы Южно-Сахалинска. Кроме того, на вечере была представлена выставка книг, рассказывающих о биографии Леонида Утесова и интересные факты об истории развития джаза в России. Ведущие вечера отметили, что в фондах СахОУНБ есть также грампластинки с записями музыкантов, фильмы о российском джазе, в числе которых и записи Утесова.
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