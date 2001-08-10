Тихоокеанское
информационное агентство
27 Сентября 2022
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10:32, | Новости культуры Сахалина и Курил

Камчатский театр отправился на дальневосточный фестиваль театров

Камчатский театр отправился на дальневосточный фестиваль театров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВХабаровске вновь пройдет Фестиваль театров Дальнего Востока – событие, которое объединит театры семи регионов ДФО, сообщает ТК "41 Регион".

26 сентября техническая команда Камчатского театра Драмы и комедии отправляется на Фестиваль театров Дальнего Востока в Хабаровск. 28 сентября в рамках фестиваля будет показан спектакль «Свидетельские показания».

Помимо показа спектаклей, Третий фестиваль театров Дальнего Востока включит обширную образовательную программу. Для артистов и работников театра пройдут мастер-классы, лекции, семинары, творческие встречи с мастерами сцены.

Ведущие театральные критики России проведут анализ показанных спектаклей, обсудят их вместе с участниками фестиваля и поделятся профессиональным мнением.

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