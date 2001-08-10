Сахалинцам расскажут о секрете счастливых отношений и силе голоса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первые после летних каникул встречи в рамках проекта "Всей семьей в библиотеку" состоятся в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 22 и 24 сентября, рассказали ТИА "Острвоа" в СахОУНБ.

Первая встреча будет посвящена управлению главным инструментом общения – голосом. На мастер-классе «Вся правда о Голосе» руководитель Ансамбля Школы Голоса Марии Струве Лада Мильченко даст практические дыхательные упражнения и покажет, как правильно выполнять артикуляционную гимнастику. Занятие пройдет 22 сентября в 18.00.

В субботу, 24 сентября в 13.30 семейный психолог, психоаналитик Ольга Снегирева проведет беседу по теме «Осознанное родительство и секрет счастливых отношений».

Юных гостей, чьи родители будут на лекции, ждут громкие чтения детской литературы и просмотр мультфильмов.

Обе встречи пройдут в молодежном центре «Универсалка» (2-й этаж СахОУНБ). Вход свободный. Дополнительная информация по телефону +7 (4242) 45-25-28.