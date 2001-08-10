В Южно-Сахалинске прошла XII библиоярмарка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Главное книжное событие года – XII областная библиоярмарка «САХалинский АРбат», организованная при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области, с размахом прошла на территории скверов имени Чехова и СахОУНБ 17 сентября. В этом году мероприятие прошло под эгидой 75-летия Сахалинской области и ее ровесницы – главной библиотеки региона, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Открыл библиоярмарку главный методист Центра чтения СахОУНБ, ответственный секретарь регионального отделения Союза писателей России Николай Тарасов.

- Я уверен, что этот солнечный сентябрьский день останется в памяти всех участников сегодняшнего праздника, зрителей и слушателей, как еще одна веха в развитии книжной культуры в продвижении чтения и познании окружающего нас мира, в приобретении новых умений и навыков, – отметил писатель.

В текущем году поступило рекордное количество заявок на участие в библиоярмарке. Это и учреждения культуры, общественные и религиозные организации, издательства, магазины, мастера, творческие коллективы. Желающих было около ста.

Гости и жители областного центра прогулялись по шести тематическим площадкам, расположенным в чеховском и библиотечном скверах. На литературной, Николай Тарасов и Анна Сафонова рассказывали о творчестве сахалинских писателей-юбиляров прошлых лет, членов Союза писателей СССР – Борисе Репине, Михаиле Финнове, Владимире Переверзеве и Евгении Замятине. Все желающие могли прочитать любимые произведения в открытый микрофон. Например, воспитанники театральной студии «Остров» Дворца детского (юношеского) творчества прочли «Сказку о царе Салтане» Александра Пушкина и стихотворение Бориса Репина «Солдатские письма». Также для посетителей этой площадки провели викторину, посвященную 55-летию Сахалинской писательской организации. Каждому, ответившему правильно на вопросы, вручали в подарок книги сахалинских писателей.

Самая многочисленная площадка «ПРОсимволы» была насыщенна мастер-классами по нейрографике, вышиванию, трафаретной живописи, пластилинографии, изготовлению фигурок из шаров, тряпичной куклы и закладок. Особой популярностью пользовался мастер-класс по обучению вальсу. Кроме того, все желающие могли поучиться игре на гитаре. Поиграть в шахматы, шашки и другие настольные игры участники библиярмарки могли на площадке «Игротека». Также там находился мобильный планетарий, в котором демонстрировались научные фильмы о космосе.

Библиотечная площадка представила книжные новинки и издания областных библиотек и музеев.

Для любителей декоративно-прикладного искусства раскинулась торговая галерея с изделиями сахалинских мастеров. Здесь были представлены украшения, предметы интерьера, картины, сувенирная продукция и многое другое.

Кроме того, все желающие могли сфотографироваться с живыми скульптурами, одетыми в костюмы чеховской эпохи.

Завершилась библиоярмарка праздничным концертом, в котором приняли участие коллектив корейского танца «Химанг», хореографический коллектив «Гульдар», Ансамбль школы голоса Марии Струве, а также исполнители Сахалинского колледжа искусств.