В Стародубском отпраздновали Дни литературы Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дни литературы Сахалинской области, организованные главной библиотекой островного края, завершились творческой встречей членов Союза писателей России – Анны Сафоновой, Владимира Губина и Николая Тарасова со школьниками села Стародубского, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

В рамках проекта «Дни литературы», который проходил с 13 по 16 сентября в северной части острова, писатели также побывали в селах Горнозаводск, Синегорск, и Троицкое. На каждой встрече авторы приоткрывали читателям страницы творчества писателей-земляков, вели разговор о литературе как о важной части культурного пространства, которое осваивали после 1945 года поэты и прозаики прошлых лет.

Участникам встреч демонстрировали отдельные видеоролики, созданные в рамках реализации проекта «Острова поэзии». На экране возникали актёры Чехов-центра, исполнявшие стихи поэтов – «юбиляров» 2022 года – фронтовика Бориса Репина, мариниста и прозаика-чеховеда Михаила Финнова, поэта, автора многих телевизионных программ Владимира Переверзева, поэта и журналиста Евгения Замятина.

Дни литературы привлекли в целом около 160 слушателей. Теплота, с которой принимали гостей-литераторов в сельских библиотечных филиалах, даёт все основания верить в продолжение таких встреч и в будущем. А книги и буклеты, подаренные писателями, послужат продвижению чтения и расширению читательских горизонтов.