В сахалинской библиотеке поговорили с бывшим налоговым полицейским
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Встреча с генерал-майором налоговой полиции, кавалером ордена Красной Звезды, Заслуженным юристом Российской Федерации Аркадием Левашовым состоялась в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 15 сентября. Об этом ТИА «Острова» поведали в учреждении.
Участниками мероприятия стали бывшие коллеги, друзья виновника торжества, представители общественности и творческой интеллигенции, а также читатели библиотеки.
Встреча была посвящена 30-летию со дня основания Управления Федеральной службы налоговой полиции России по Сахалинской области, у истоков которой стоял ровесник области, коренной сахалинец – Аркадий Левашов.
В биографии Аркадия Михайловича много удивительных и увлекательных страниц: пожарный, милиционер, следователь прокуратуры, разведчик, «афганец», первый и последний начальник Управления ФНСП РФ по Сахалинской области. Кроме того, герой встречи является мастером спорта по рукопашному бою, кандидатом психологических наук, автором книги «Искры воспоминаний», в которую вошли короткие рассказы о его интересной и непростой жизни и службе на Сахалине, а также один из авторов сборника «Служили закону и Отечеству. Налоговая полиция в воспоминаниях и документах». Помимо этого, Аркадий Левашов передал в дар СахОУНБ издания «Свете тихий» и «Реки помнят свои берега» Николая Иванова, «Ватутин» и «Маресьев» из серии ЖЗЛ Николая Карташова с автографами авторов. Эти книги в скором времени займут достойное место в фондах библиотеки.
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