Власти Южно-Сахалинска изучат мнение горожан по возможному расширению парковки у ТЦ «Гранд»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске продолжается работа по созданию современного парковочного пространства возле торговых объектов. Руководство торгового центра «Гранд» на ул. Есенина вышло с предложением расширить существующую парковку. Изменения предусматривают проведение дополнительного озеленения территории, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Отметим, благоустройство и создание комфортной городской среды - приоритетные направления работы администрации города. Вместе с тем, позиция муниципалитета и, в частности профильного департамента архитектуры и градостроительства однозначна: все изменения должны соответствовать запросам людей и быть нацелены на максимальное сохранение благоустройства.
- В этом году в нашем городе ведутся беспрецедентные работы по озеленению. Этот курс задан мэром Сергеем Надсадиным. Со своей стороны мы тщательно рассматриваем каждый проект именно с точки зрения благоустройства. И крайне важно пр и согласовании того или иного решения соблюсти баланс интересов: как автомобилистов, так и жителей данного района, - подчеркнул главный архитектор города Максим Ефанов.
Что касается конкретной ситуации с парковочным пространством у ТЦ «Гранд», сейчас здесь могут одновременно припарковаться не более 10 автомобилей. Из-за нехватки мест посетители оставляют машины на проезжей части, создавая помехи для участников дорожного движения. Вместе с тем, возможное расширение парковки — это работы, в результате которых могут быть снесены несколько деревьев, которые ранее были высажены сотрудниками торгового центра. Подробнее о планах рассказал управляющий торгового центра Дмитрий Ким:
- Мы хотели бы расширить парковку для удобства и безопасности посетителей, а также жителей района. Сейчас из-за недостатка мест люди оставляют машины вдоль проезжей части. Мы хотим улучшить ситуацию. Поэтому разработали проект обустройства новой зоны, ждем разрешения на реализацию. Мы максимально постараемся сохранить зеленые насаждения. Уже консультировались с ландшафтным дизайнером и планируем максимально сохранить зеленую зону, а также высадить цветущие деревья и кустарники для того, чтобы прилегающая территория радовала своей красотой жителей Южно-Сахалинска.
Сейчас администрация города анализирует текущую обстановку и предметно работает с предпринимателем, чтобы будущее благоустройство органично вписалось в облик этой части города. Вместе с тем, учитывая открытость и прозрачность муниципалитета в принятии таких решений, а также ориентированность, прежде всего, на мнение горожан, администрация проводит опрос жителей города о необходимости расширения парковки.
Опрос проводится на официальном сайте администрации города с 15 по 22 сентября включительно.
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