Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 15 до 20 сентября в Южно-Сахалинске состоятся гастроли хабаровского камерного театра «ТРИАDА». Сахалинцев увидят 5 спектаклей самых разных жанров – от классики до пластической драмы и клоун мим шоу, рассказали ТИА "Острова" в сахалинском театре кукол.

Театр «ТРИАDА» абсолютно заслуженно называют театральной достопримечательностью и сегодня очень сложно представить не только Хабаровск, но и Дальний Восток без этого уникального коллектива.

Репертуар театра на половину состоит из спектаклей, построенных на синтезе драматического и пластического искусства, вторая его часть отдана пластической драме, классической пантомиме и клоунаде. И это не просто веянье моды или дань зрительской тяге к развлечениям. Грань жанра клоунады – тончайшая! Чуть влево – не смешно, чуть вправо – пошло. Балансировать на этой тонкой нити – великое искусство!

Гастроли проходят при поддержке Сахалинского фонда культуры и министерства культуры и архивного дела Сахалинской области.

Программа гастролей Хабаровского камерного театра «ТРИАDА»

15 сентября в 19:00

Спектакль «Женитьба» (12+).

Совершенно невероятное событие в 2-х действиях.

16 сентября в 19:00

Клоун-мим-шоу «Дворюги» (12+).

Сценарный проект театра.

17 сентября в 18:00

Спектакль «Солнце, старик и девушка» (16+).

Картины из жизни по рассказам Василия Шукшина.

18 сентября в 18:00

Спектакль «Золотой теленок» (16+).

Мемуары управдома т. О. Бендера с песнями, ганцами и движущимися картинками в 2-х частях.

20 сентября в 14:00

Пластическая драма «Изящная» (12+).

Один день, одно утро и еще один день из жизни людей и тигров в 2-х актах.