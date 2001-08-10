На Сахалин с гастролями прибыл хабаровский камерный театр "ТРИАDА"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 15 до 20 сентября в Южно-Сахалинске состоятся гастроли хабаровского камерного театра «ТРИАDА». Сахалинцев увидят 5 спектаклей самых разных жанров – от классики до пластической драмы и клоун мим шоу, рассказали ТИА "Острова" в сахалинском театре кукол.
Театр «ТРИАDА» абсолютно заслуженно называют театральной достопримечательностью и сегодня очень сложно представить не только Хабаровск, но и Дальний Восток без этого уникального коллектива.
Репертуар театра на половину состоит из спектаклей, построенных на синтезе драматического и пластического искусства, вторая его часть отдана пластической драме, классической пантомиме и клоунаде. И это не просто веянье моды или дань зрительской тяге к развлечениям. Грань жанра клоунады – тончайшая! Чуть влево – не смешно, чуть вправо – пошло. Балансировать на этой тонкой нити – великое искусство!
Гастроли проходят при поддержке Сахалинского фонда культуры и министерства культуры и архивного дела Сахалинской области.
Программа гастролей Хабаровского камерного театра «ТРИАDА»
15 сентября в 19:00
Спектакль «Женитьба» (12+).
Совершенно невероятное событие в 2-х действиях.
16 сентября в 19:00
Клоун-мим-шоу «Дворюги» (12+).
Сценарный проект театра.
17 сентября в 18:00
Спектакль «Солнце, старик и девушка» (16+).
Картины из жизни по рассказам Василия Шукшина.
18 сентября в 18:00
Спектакль «Золотой теленок» (16+).
Мемуары управдома т. О. Бендера с песнями, ганцами и движущимися картинками в 2-х частях.
20 сентября в 14:00
Пластическая драма «Изящная» (12+).
Один день, одно утро и еще один день из жизни людей и тигров в 2-х актах.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
09:16 Сегодня Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на "Ночь китов"
10:14 Сегодня В Южно-Сахалинске из-за аварии не работают светофоры на пересечении улицы Ленина с ул. Поповича и пр. Победы
09:43 Сегодня В Долинске пожарные тушили горящий подъезд многоэтажки
- 10:12 Сегодня На Сахалин с гастролями прибыл хабаровский камерный театр "ТРИАDА"
15:25 8 Сентября Народный фронт выявил на юге Сахалина загрязнение крупнейшей нерестовой реки
15:48 9 Сентября В Южно-Сахалинске закроют движение по ул. Амурской на три дня
14:22 9 Сентября Сахалинским школьникам из многодетных семей вручили компьютеры
14:34 9 Сентября Ученики детских школ искусств поздравили Южно-Сахалинск с Днем города
14:25 23 Августа Очередная сахалинка попалась на мошенническую схему "На вас оформлен кредит"
16:23 2 Сентября Сахалинский эксперт объяснил, как владельцы VPN-сервисов крадут деньги пользователей
12:33 2 Сентября Транспортно-пересадочный узел в Южно-Сахалинске начнет работу 1 октября
15:25 8 Сентября Народный фронт выявил на юге Сахалина загрязнение крупнейшей нерестовой реки
Выбор редакции
- 19:28 7 Сентября ВТБ: продление Дальневосточной ипотеки - новый импульс развития региона
- 17:07 7 Сентября Эдуард Чаенков из Южно-Сахалинска завоевал бронзовую награду этапа Кубка России
- 17:20 6 Сентября Перспективы рынка цифровых финансовых активов обсудили на ВЭФ
- 10:48 2 Сентября В сахалинском кинотеатре покажут фильм "Битва за острова. Тихоокеанский реванш"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?