Тихоокеанское
информационное агентство
10 Сентября 2022
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В Южно-Сахалинске закроют движение по ул. Амурской на три дня
15:48, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске закроют движение по ул. Амурской на три дня

В Южно-Сахалинске закроют движение по ул. Амурской на три дня

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Движение по ул. Амурской в районе дома №182 ограничат с 10.00 12 сентября до 20.00 14 сентября, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ремонтные работы на сетях будут проводить службы "Сахалинской коммунальной компании". Сквозного проезда в обозначенном районе не будет. Объезд возможен по пр. Победы и ул. Пограничной.

Автовладельцев просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

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