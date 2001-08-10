К юбилею города Южно-Сахалинский камерный оркестр преподнес русско-испано-французский подарок
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специально к празднику оркестр представил в киноконцертном зале «Октябрь» новую программу, которая объединила два выдающихся музыкальных произведения – «Кармен-сюиту» Родиона Щедрина, созданную им на основе оперы француза Жоржа Бизе, и «Болеро» Мориса Равеля, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Музыканты аккомпанировали видеозаписям испанских танцев, которые в 1970-х гг. исполнила выдающаяся балерина Майя Плисецкая.
По словам художественного руководителя и главного дирижера Южно-Сахалинского камерного оркестра Тиграна Ахназаряна, разрешение на использование видеоматериалов было специально получено у художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева.
- Проект эксклюзивный, архисложный. Именно такая программа должна была быть подготовлена к юбилейным торжествам, - рассказал маэстро. - Сами произведения весьма сложные. К тому же оркестру приходится соответствовать темпу балерины, которая выступает не на сцене, когда музыкантам и танцору легче подстроиться друг под друга, а на экране по видеозаписи.
Коллектив долго готовился к реализации проекта. Чтобы усилить звучание и качественно синхронизировать музыку и видеоряд, в состав оркестра были приглашены несколько артистов из других городов: фагот – Елизавета Гришина (г. Москва); труба – Александр Кононенко (г. Москва); виолончель – Валерий Кондаков (г. Санкт-Петербург); контрабас – Александр Бахамаз (г. Москва); гобой – Александра Кумейко (г. Владивосток); ударные инструменты – Филипп Фитин (г. Москва) и Андрей Ким, учащийся Центральной детской музыкальной школы города Южно-Сахалинска.
Как отметили зрители, пусть на экраны транслировалась только запись, но эффект присутствия гениальной балерины был впечатляющий.
Новый, уже 24, концертный сезон Южно-Сахалинский камерный оркестр официально откроет 20 сентября. В этом сезоне оркестр кроме классических концертов традиционно подготовит для любителей музыки ряд интересных проектов.
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