Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинском театре кукол состоится открытие первого сезона школьных театров. Сезон будет проходить в рамках большого проект "Театр-школа. Школа-Театр". Участниками события станут представители школьных театров островного региона. Подарком участникам проекта станет премьерный спектакль "Синяя птица", рассказали ТИА "Острова" в Сахалинском театре кукол.

Проект «Театр-школа. Школа-Театр» создан Сахалинским отделением СТД РФ и Сахалинским театром кукол. Поддержка школьных театральных студий, система которых развивается по поручению Президента РФ, является важным инструментом воспитания подрастающего поколения.

Первая встреча в рамках проекта прошла 22 марта 2022 года в Сахалинском театре кукол. Она носила неформальный характер. Ее участниками стали представители министерств культуры и образования Сахалинской области, департамента образования Южно-Сахалинска, заместители директоров школ по воспитательной работе, методисты и руководители уже существующих театральных студий, старшеклассники, артисты, художники, специалисты театра.

Проект включает в себя помощь школам в организационной и методической работе, шефство режиссеров, художников, артистов, проведение мастер-классов, создание Фестиваля школьных театров, который пройдет на профессиональной сцене.

Участие в проекте будет важен для тех, кто только хочет создать или уже руководит, или занимается в школьном театральном кружке, стремится выступить на большой сцене, желает ближе познакомиться с театральными профессиями.

Партнерами Сахалинского театра кукол выступили министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, министерство образования Сахалинской области, департамент образования города Южно-Сахалинска, Сахалинское отделение Союза театральных деятелей РФ.