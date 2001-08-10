На Сахалине открылась выставка ко Дню окончания Второй мировой войны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Торжественное открытие книжно-иллюстративной выставки «Наша общая Победа», приуроченной к 77-летней годовщине освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов и окончания Второй мировой войны, состоялось в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 1 сентября, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Участниками встречи стали ветераны, читатели и партнеры библиотеки, военнослужащие 68 Армейского корпуса Восточного военного округа и представители 12-го главного управления Министерства обороны Российской Федерации.

Гостям рассказали о событиях, предшествующих боевым действиям, проходивших на Южном Сахалине и Курильских островах.

Приглашенный на открытие выставки председатель регионального отделения Русского географического общества Сергей Пономарев отметил, что аудитория состоит из тех, кто жаждет знаний и тех, кто может этими знаниями поделиться – наших ветеранов. Спикер рассказал о том, как на протяжении десятилетий неравнодушные граждане боролись за восстановление памяти Великой Отечественной и Второй мировой войн. В итоге, 3 июня 2022 года администрация Президента РФ дала добро, на то, чтобы к словам «день окончания Второй мировой войны», присоединить слова «День Победы над Японией». Кроме того, слушатели узнали о том, какая работа ведется региональным отделением РГО по увековечиванию памяти героев на карте Сахалинской области. В завершение своего выступления, в честь знаменательной даты, Сергей Пономарев по представлению городского Совета ветеранов наградил ветеранов войны памятными медалями.

О восстановлении памяти павших за освобождение островов, научных и поисковых работах рассказал председатель Сахалинского регионального отделения «Поисковое движение России» Артем Бандура. Присутствующие узнали, что поисковики делают все возможное, чтобы рассказать об освобождении Южного Сахалина и Курильских островов. Эта работа включает в себя сбор информации для увековечения памяти погибших защитников Отечества, формирование коллекции предметов, найденных на местах боёв, а также выпуск книг.

Обзор выставки представила специалист отдела краеведения Валентина Синенко. Она познакомила с научно-справочными изданиями, фотоальбомами, мемуарами, а также Книгами Памяти. Библиографический справочник «Южно-Сахалинская и Курильские операции – заключительный этап второй мировой войны», представленный на выставке, наиболее полно отражает литературу по теме. В него включены материалы, освещающие героические события этого периода. О завершающем этапе Второй мировой войны рассказывает книга Алексея Рыжкова «Бои за родные острова», состоящая из дневниковых записей, писем, воспоминаний участников боевых сражений и архивных документов. С биографиями Героев Советского Союза и кавалеров ордена Славы трех степеней познакомит читателей издание «Чтобы помнить. Сахалин и Курильские острова в судьбах героев». На выставке представлены фотоальбомы, содержащие архивные снимки, сделанные на завершающем этапе Второй мировой войны «И на Тихом океане…», «Последние залпы Великой войны», каталог «Фотографии военных лет 1941-1945 годов в собрании Сахалинского областного краеведческого музея». На выставке представлены книги, посвящённые отдельным участникам боевых действий на Южном Сахалине и Курильских островах. Среди них – книга Петра Сердюка «Так было… В боях за Южный Сахалин». Ценность этой книги состоит в том, что, помимо мемуаров, в ней опубликованы списки погибших солдат, сержантов и офицеров 79-й стрелковой дивизии с кратким описанием их подвигов. Выставка «Наша общая Победа» включает в себя только часть книг из фондов отдела краеведения. Электронные копии изданий можно найти на официальном сайте СахОУНБ в коллекции Публичной электронной библиотеки, которая называется «Вторая мировая войны на Дальнем Востоке: Южно-Сахалинская и Курильская операции».

Более подробную информацию об участниках боевых действий, освобождавших островную землю, можно получить, изучив материалы интернет-проекта «Бои за родные острова» на сайте библиотеки в разделе «Краеведение».

Выставка расположена в фойе первого этажа и будет работать до 30 сентября. Вход свободный.

Дополнительная информация по телефону: 8 (4242) 45-25-38.