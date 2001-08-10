Южносахалинцы могут узнать о литературных новинках из подкастов городской библиотеки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Журналист Юлия Вятржик и специалист городской библиотеки им. О.П. Кузнецова Елизавета Костенко в серии подкастов "Книжный Южный" рассказывают о новых и интересных книгах, авторах и событиях из библиотечного мира, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Подкаст - это аудиоблог, в котором собеседники обсуждают определенную тему. Первый выпуск проекта «Книжный Южный» вышел 14 февраля. Сейчас в коллекции авторов шесть аудиозаписей.
В диалоге ведущие проекта обсуждают книжные новинки, события, происходящие в мире библиотек, культурные традиции, исторические факты, тонкости профессии. Также в подкастах можно услышать обзор литературно-познавательного журнала «Слово», который выпускает городская библиотека.
- Мы выбрали формат подкаста, потому что его можно слушать везде: в машине, в наушниках на прогулке, на сайте библиотеки. Там же можно просмотреть электронные варианты книг и журнал «Слово». Было радостно узнать, что нас уже знают и ценят в других городах страны, - рассказала Юлия Вятржик.
Как отметила ведущий методист центральной городской библиотеки им. О. П Кузнецова Елизавета Костенко, книга постепенно занимает виртуальное пространство. Каждая библиотека использует свои способы продвижения литературы, поэтому подобный проект — возможность популяризации чтения с помощью современного формата.
Прослушать подкасты «Книжный Южный» можно на официальном сайте городской библиотеки им. О.П. Кузнецова в специальном разделе. Также присоединиться к проекту можно на онлайн-сервисе Яндекс Музыка.
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