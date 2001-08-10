Сахалинцев и курильчан приглашают принять участие в литературном конкурсе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Литературный конкурс юных и молодых авторов "Голос юности", организованный Сахалинской областной универсальной библиотекой при партнёрстве Сахалинской писательской организации стартует 1 сентября, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Цель конкурса – выявление и поддержка талантливой молодёжи, популяризация литературного творчества в молодёжной среде, а также создание мотивации для проявления возможностей русского языка путем освоения различных литературных жанров.

Участником конкурса может стать любой автор, проживающий в Сахалинской области или в другом регионе России в возрасте от 13 до 40 лет и представивший до 25 декабря (включительно) 2022 года свои стихи или прозу. Работы необходимо прислать на электронную почту [email protected] с пометкой «Конкурс Голос юности».

Подробно о критериях оценки работ, технических требованиях, условиях и сроках проведения Конкурса указано в Положении.

Итоги будут объявлены в январе 2023 года на сайте СахОУНБ. Организаторы Конкурса планируют выпустить книгу «Голос юности», куда войдут лучшие работы участников.

Дополнительная информация по телефону +7(4242)45-25-02.