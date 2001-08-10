Подведены итоги конкурса фотоколлажей, посвященного главной библиотеке Сахалина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке подвели итоги конкурса фотоколлажей "С Днем рождения, Библиотека!", посвященного 75-летию главного книгохранилища островного региона. На суд жюри было представлено более 25 творческих работ от жителей области в возрасте от 14 лет, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Конкурс проводился в период с 15 июля по 20 августа и был направлен на выявление творческого потенциала населения островного региона, вовлечение жителей области к участию в культурно-просветительских проектах СахОУНБ.
Участники конкурса через фотографии показали, как менялась библиотека с годами, какие события в ней происходили и, что СахОУНБ значит для каждого из читателей. Среди творческих работ были личные архивные снимки, яркие фотокарточки, передающие эмоции читателей от посещения библиотечных мероприятий. Работы участников были распределены по трем возрастным категориям.
Победителями среди молодежи (14-35 лет) стали:
I место – Ксения Будич;
II место – Ольга Максимова;
III место – Полина Смирнова.
В возрастной категории от 36 до 55 лет лучшими стали:
I место – Людмила Ильина;
II место – Анна Сабирова;
III место – Юлия Антонова.
Особого внимания заслуживают участники в возрасте 55 лет и старше. Здесь победителями стали:
I место – Людмила Федорова;
II место – Лидия Гримайло;
III место – Голова Людмила.
Победителям будут вручены дипломы и памятные подарки от СахОУНБ.
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