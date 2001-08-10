Тихоокеанское
информационное агентство
19 Августа 2022
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Канал Культура снимает фильмы в Поронайском районе
13:17, | Новости культуры Сахалина и Курил

Канал Культура снимает фильмы в Поронайском районе

Канал Культура снимает фильмы в Поронайском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайском районе в августе - сентябре пройдут съёмки для двух фильмов о двух народах на Сахалине - нивхах и ороках (уйльта).

Очередные сюжеты снимет съемочная группа проекта «Земля людей» телеканала Культура. Главной задачей проекта является просвещение и популяризация знаний о народах России.

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