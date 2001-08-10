Чехов-центру начали служить новые артисты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Актерская труппа Сахалинского Международного театрального центра им. А.П. Чехова в новом сезоне пополнилась тремя артистами, сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении. Их представили на сборе труппы, и они сразу приступили к работе.

Диана Атанова родилась в поселке Мама Иркутской области. Девушка увлекается философией, психологией, изобразительным искусством, много читает. Имеет музыкальное образование, играет на скрипке, фортепиано, гитаре, флейте, аккордеоне. Также Диана прекрасно умеет фехтовать и танцевать. В этом году с отличием окончила Иркутское театральное училище (курс з.а. РФ Александра Булдакова), где ей была присвоена квалификация «Актер драматического театра и кино, преподаватель». Диана увидела объявление в социальных сетях Чехов-центра, что островному театру требуется актриса, и, не раздумывая, отправила свое резюме. После онлайн-кастингов девушка была принята в труппу театра.

Похожая история приезда на остров и у молодого артиста из Ижевска ИльиЛовкина. В этом году он окончил Екатеринбургский государственный театральный институт по специальности «Актерское искусство» (курс н.а. РСФСР Владимира Марченко). Имеет небольшой опыт съемок в социальных роликах и сериале «Город бесов». Илья долгое время занимался спортом (биатлон, карате, легкая атлетика, спортивная ходьба).

У третьего новобранца Чехов-центра за плечами богатый опыт работы артистом-вокалистом и музыкантом в различных творческих коллективах Сахалинской области. Алексей Солдатов родился в Южно-Сахалинске. В 2017 году окончил театральный колледж Сахалинского государственного университета по специальности «актерское искусство». Имея прекрасные вокальные данные, Алексей пришел на кастинг-прослушивание мюзикла «Алые паруса». Режиссер Сусанна Цирюк утвердила его на главную роль в спектакле. Руководством Чехов-центра было принято решение пригласить Алексея Солдатова в труппу на постоянной основе. Как признался молодой человек, работать в сахалинском театре – его давняя мечта, поэтому после утверждения на роль Грея он несколько месяцев не мог прийти в себя. Алексей уверен, что приложит все силы, чтобы достойно служить Чехов-центру.

Сахалинские зрители смогут увидеть новых артистов на премьере мюзикла-фэнтези «Алые паруса», который 8 и 9 октября откроет 92-ой театральный сезон.