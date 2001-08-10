«Казачья воля» из Поронайска отправилась на всероссийский конкурс

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Коллектив «Казачья воля» отправился на XХIX Всероссийский фестиваль-конкурс «Казачок Тамани», где будет представлять Сахалинскую область, об этом ТИА «Острова» узнали из телеграм-канала «Звезда Поронайска».

Конкурс будет проходить с 18 по 28 августа 2022 года в п. Веселовка ст. Тамань Краснодарского края.

В состав коллектива входят учащиеся школ № 8, 7, 2 Поронайского городского округа. Руководитель коллектива Киндюк А.Ш.