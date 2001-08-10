Тихоокеанское
информационное агентство
17 Августа 2022
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11:48, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

«Казачья воля» из Поронайска отправилась на всероссийский конкурс

«Казачья воля» из Поронайска отправилась на всероссийский конкурс

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Коллектив «Казачья воля» отправился на XХIX Всероссийский фестиваль-конкурс «Казачок Тамани», где будет представлять Сахалинскую область, об этом ТИА «Острова» узнали из телеграм-канала «Звезда Поронайска».

Конкурс будет проходить с 18 по 28 августа 2022 года в п. Веселовка ст. Тамань Краснодарского края.

В состав коллектива входят учащиеся школ № 8, 7, 2  Поронайского городского округа. Руководитель коллектива Киндюк А.Ш.

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