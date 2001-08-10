27 августа Сахалин ждёт «Ночь кино»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Акция «Ночь кино» седьмой раз пройдет на Сахалине, сообщили ТИА «Острова» в «Кинодосуговом объединении». Она состоится 27 августа. Открытые кинотеатры области, киноконцертные залы и дома культуры подготовят для гостей показы известных фильмов.

В этом году в программу мероприятий акции входит демонстрация трех самых значимых российских картин 2022 года: «Последний Богатырь: Посланник Тьмы» (реж. Дмитрий Дьяченко), «Пара из будущего» (реж. Алексей Нужный), «Чемпион мира» (реж. Алексей Сидоров).

Ежегодное кинособытие состоится не только в центре области, но и в ее районах.

Открытые площадки с показами фильмов акции будут работать в области: в Поронайске и Южно-Курильске. Так же в области на крытых площадках акция пройдет в городах: Корсаков, Долинск, Холмск, Невельск, Поронайск, Углегорск, Оха, Курильск и Южно-Курильск; в пгт.: Тымовское, Вахрушев и в селах: Гастелло, Леонидово, Восток.

Главной крытой площадкой акции «Ночь кино» в Южно-Сахалинске традиционно выступит кинотеатр «Октябрь», как оператор проекта. Здесь помимо просмотров фильмов зрителей ждет специальная развлекательная программа с концертом и интерактивом.

Начало мероприятий в ККЗ «Октябрь» в 19:30. Вход на акцию на всех площадках бесплатный.