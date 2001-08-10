Юных сахалинцев зовут изучать английский язык на подушках

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке стартует набор желающих принять участие в бесплатном проекте «Английский на подушках», сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении. Присоединиться к площадке громких чтений детской литературы на английском языке могут ребята в возрасте от 6 до 10 лет.

Цель проекта – приобщение юных читателей к лучшим образцам детской художественной литературы. Уникальность занятий заключается в том, что чтение и обсуждение детской литературы происходит в игровой форме с привлечением носителей английского языка. Благодаря этому дети легче преодолевают языковой барьер и учатся выстраивать речь в непринужденной атмосфере. После прочтения книги юные читатели могут принять участие в играх, викторинах, мастер-классах.

Для придания занятиям особого колорита ребятам предложат расположиться на уютных мягких подушках, которые помогут в создании комфортной обстановки и будут способствовать быстрому раскрепощению даже самых застенчивых детей.

Занятия будут проходить каждую 4-ю субботу месяца в 12.00 в Информационном центре международного сотрудничества (2-ой этаж СахОУНБ). Длительность занятия – 1 час. Количество мест ограничено. Для участия необходима запись по телефону +7 (4242) 45-25-47.