Сахалинским добровольцам дали «Путёвку выходного дня»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

«Путёвку выходного дня» организовал музей книги для «серебряных» волонтёров, сообщили ТИА «Острова» в известном культурном учреждении Южно-Сахалинска.

Добровольцы из разных районов региона 6 и 7 августа посетили культурные учреждения Южно-Сахалинска и стали участниками экскурсий, мастер-класса, кинопоказа, а также заглянули в закулисье областного театра кукол и аквапарк.

В культурной программе «Путёвка выходного дня» приняли участие добровольцы из разных районов островной области: Холмского, Смирныховского, Углегорского, Корсаковского и Анивского.

За два дня участники посетили музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин», Сахалинский театр кукол, Аква-Сити, выставочный центр «Музей медведя» и кинотеатр «Октябрь». Передвигаясь по запланированному маршруту от одной площадки к другой, они принимали участие в мастер-классах, экскурсиях, кинопоказе фильма и многом другом. Большой интерес вызвало посещение театра кукол, где «серебряных» волонтеров лично встречала художественный руководитель Антонина Добролюбова. Она провела экскурсию по театральному закулисью и поделилась секретами создания спектаклей.

В конце путешествия добровольцы поделились своими впечатлениями:

«Я первый раз участвую в «Путёвке выходного дня». Много восторга, грамотно выстроенная познавательно-образовательная программа. Мы познакомились с волонтёрами других районов, делимся своими практиками и перенимаем опыт других коллег», – рассказала Надежда Ким из Холмска.

«В этом месяце мы помогали организовывать очень морально тяжелые мероприятия, и тут приглашение на этот проект. Мы отдохнули, почувствовали заботу и благодарность за наш труд. Это так своевременно! Большое спасибо всем организаторам!», – поблагодарила Ада Сим из Корсакова.

Проект «Путёвка выходного дня» был инициирован членами координационного совета «серебряных волонтёров» при губернаторе Сахалинской области. Впервые проект провели в феврале 2022 года, в нем приняли участие «серебряные» волонтёры Южно-Сахалинска. В этот раз география участников проекта была расширена. Координатором «Путевки выходного дня» выступил Литературно-художественный музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин».