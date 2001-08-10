В Южно-Сахалинске отметят Международный день коренных народов мира
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
9 августа в Южно-Сахалинске в выставочном центре «Музей медведя» отметят Международный день коренных народов мира, сообщили ТИА «Острова» организаторы мероприятия.
По случаю празднования сотрудниками музея разработана специальная программа, посвященная языку и культуре нивхов и уйльта.
Участники поиграют в «Эрудит» на нивхском языке, сделают поделку, примут участие в комментированном чтении эпизода книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» на уильтинском языке, а на тематической экскурсии узнают, какую важную роль играл медведь в жизни аборигенов острова.
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ:
10:00 - Тематическая экскурсия «Медведь и коренные народы»
Рассказ о «медвежьем празднике» и предметах быта коренных народов Севера Сахалина.
10:30 - Интерактивное занятие «Дух медведя»
Создание панно из фоамирана с изображением медведя.
11:15 - «Эрудит» на нивхском языке
Командная игра в «Эрудит» на нивхском языке. Участники узнают новые слова и смогут проявить лингвистическую смекалку.
12:00 - Читаем по-уильтински
Комментированное чтение. Ольга Фёдоровна Соловьёва, младший научный сотрудник Сахалинского областного краеведческого музея, прочитает главу о коренных народах из книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» на уильтинском языке, прокомментирует некоторые языковые особенности.
Международный день коренных народов мира отмечается каждый год 9 августа с 1994 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН. Празднование этого дня – возможность привлечь внимание к проблемам коренных малочисленных народов, среди которых наиболее серьезными являются сохранение уникального языка и культуры.
Организованным группам требуется предварительная запись по телефону: 30-40-06.Вход на мероприятия свободный.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
- 17:41 15 Июля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу
16:07 15 Июля Сергей Надсадин обсудил ход капитального ремонта двора с жителями дома по ул. 3-й Набережной
16:19 22 Июля В Южно-Сахалинске активно борются с борщевиком Сосновского
16:31 22 Июля В Южно-Сахалинске открылась фотовыставка, посвященная 140-летию города
Выбор редакции
- 13:33 Вчера В Шахтёрске строят школу на 400 мест
- 12:54 3 Августа В Южно-Сахалинске откроется детский технопарк «Кванториум»
- 16:09 2 Августа На острове выберут «Автоледи Сахалина 2022»
- 15:50 2 Августа В Южно-Сахалинске появился адаптивный перекрёсток
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?