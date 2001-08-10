Тихоокеанское
информационное агентство
5 Августа 2022
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17:08, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске отметят Международный день коренных народов мира

В Южно-Сахалинске отметят Международный день коренных народов мира

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

9 августа в Южно-Сахалинске в выставочном центре «Музей медведя» отметят Международный день коренных народов мира, сообщили ТИА «Острова» организаторы мероприятия.  

По случаю празднования сотрудниками музея разработана специальная программа, посвященная языку и культуре нивхов и уйльта.

Участники поиграют в «Эрудит» на нивхском языке, сделают поделку, примут участие в комментированном чтении эпизода книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» на уильтинском языке, а на тематической экскурсии узнают, какую важную роль играл медведь в жизни аборигенов острова.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ:

10:00 - Тематическая экскурсия «Медведь и коренные народы»

Рассказ о «медвежьем празднике» и предметах быта коренных народов Севера Сахалина.

10:30 - Интерактивное занятие «Дух медведя»

Создание панно из фоамирана с изображением медведя.

11:15 - «Эрудит» на нивхском языке

Командная игра в «Эрудит» на нивхском языке. Участники узнают новые слова и смогут проявить лингвистическую смекалку.

12:00 - Читаем по-уильтински

Комментированное чтение. Ольга Фёдоровна Соловьёва, младший научный сотрудник Сахалинского областного краеведческого музея, прочитает главу о коренных народах из книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» на уильтинском языке, прокомментирует некоторые языковые особенности.

Международный день коренных народов мира отмечается каждый год 9 августа с 1994 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН. Празднование этого дня – возможность привлечь внимание к проблемам коренных малочисленных народов, среди которых наиболее серьезными являются сохранение уникального языка и культуры.

Организованным группам требуется предварительная запись по телефону: 30-40-06.Вход на мероприятия свободный.

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