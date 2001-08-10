Пассажиры в Южно-Сахалинске слушали стихи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Информационную акцию «Читающий автобус» провели специалисты Сахалинской областной универсальной научной библиотеки 3 августа, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.

Участниками мероприятия стали жители и гости островной столицы. В рамках акции специалисты СахОУНБ и волонтеры – воспитанники пришкольной летней площадки лицея №1 Южно-Сахалинска, а также ребята из молодежного общественного объединения «Молодежка ОНФ» раздали 230 информационных листовок.

В них содержались тексты известных произведений Сергея Есенина, Юрия Визбора, Николая Рубцова, Ларисы Рубальской, Владимира Маяковского. Кроме того, волонтеры интересовались у горожан, творчество какого русского поэта им нравится, и читали стихотворения любимых авторов на остановках и в салонах общественного транспорта.