Областной библиотеке подарили брошюры о первом русском посту на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фонд главной островной библиотеки пополнился брошюрами «Русский пост в заливе Изыльметьева», сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении. Автором печатного издания из серии «Объекты культурного наследия Сахалинской области» является старший научный сотрудник отдела истории краеведческого музея Елена Орлова.

300 экземпляров передал в дар руководитель государственной инспекции по охране объектов культурного наследия в Сахалинской области Андрей Гринев. Материалы брошюры повествуют об Ильинском посту – первом русском посту на Сахалине, основанном участником Амурской экспедиции подпоручиком Д. И. Орловым в 1853 году.

Долгое время в краеведческой литературе считалось, что Ильинский пост основан в устье реки Кусунай (река Ильинка, Томаринский район). Материалы брошюры опровергают эту версию и указывают на другое место основания поста, также уточняются обстоятельства и время основания. Часть экземпляров будут доступны в отделе краеведения СахОУНБ, остальные брошюры будут переданы в муниципальные библиотеки области.