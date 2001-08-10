Сахалинская областная библиотека готовится отмечать 75-летие

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Праздничная программа «Библиотека приглашает», посвященная 75-летию со дня основания Сахалинской областной универсальной научной библиотеки, пройдет 12 августа, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.

В этот день в 1947 году по решению Исполнительного комитета Сахалинского областного Совета депутатов трудящихся была образована областная библиотека. Для читателей ее двери открылись в октябре 1947 года.

В программе запланированы экскурсии по библиотеке и фонду особо ценных и редких документов – «Отражение исчезнувших лет», а также беседы об отделе краеведения, презентации электронных ресурсов, викторины «Библиотека: книги, интернет и мемы», «Эрудит». Кроме того, гостей ждут разнообразные выставки «Библиотека отмечает юбилей», «Методической службе СахОУНБ – 75 лет», «Культура и искусство Сахалинской области» с отдельным разделом, посвященным областной библиотеке, фотоколлаж «С днем рождения, библиотека» и фотобеседка «Пятилетие в кадре: 75 фотоисторий».

Кроме того, 12 августа на сайте СахОУНБ будут представлены первые итоги мультимедийного проекта «Дорогами памяти: история Сахалинской области в воспоминаниях». В небольших видеороликах давние друзья библиотеки и заслуженные сахалинцы, много лет проработавшие в различных отраслях народного хозяйства, расскажут о становлении островной экономики, просвещения, культуры, включая библиотечное дело.

Череда праздничных мероприятий, посвященных 75-летию, продлится в СахОУНБ до 12 октября. Так, в сентябре планируется провести встречу ветеранов библиотечного дела с молодыми специалистами. С 10 по 11 октября пройдет областная научно-практическая конференция «Библиотека и культурное пространство региона: время, события, люди». Завершится празднование торжественным юбилейным вечером, который состоится 12 октября в ККЗ «Комсомолец». Подробный план юбилейных мероприятий размещен на сайте СахОУНБ.