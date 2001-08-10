Сахалинцы могут бесплатно смотреть фильмы об истории родной страны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцев приглашают познакомиться с фильмами и видеолекциями о российской истории. Как сообщили ТИА «Острова» в областной библиотеке, они транслируются на портале Президентской библиотеки в разделе «Интернет-вещание» в режиме онлайн.

В соответствии с программой трансляций, 5 августа в 26-ю годовщину со дня установления в Российской Федерации официальных символов президентской власти будет демонстрироваться документальный фильм, рассказывающий об истории Штандарта (Флага) и Знака Президента РФ, о специальном экземпляре Конституции РФ, процедуре инаугурации Президента, а также создании Государственной геральдической службы.

Фильм «Сенатская, 3» познакомит с историей создания Президентской библиотеки, одной из трёх национальных библиотек Российской Федерации. Особое внимание авторы фильма уделили истории здания Святейшего Синода, в котором в настоящее время размещается Президентская библиотека, а также самого Святейшего Синода, церковного органа власти, образованного при Петре I.

Малоизвестные подробности победы российского флота в Гангутской баталии 1714 года можно будет узнать благодаря лекции, представленной в рамках просветительского проекта Президентской библиотеки «Видеолекторий «Знание о России»».

Ещё одна видеолекция – «Поезд мчится в чистом поле» – познакомит пользователей портала с историей начала железнодорожного строительства в России.

Вебинар Президентской библиотеки будет посвящён первому путешествию вокруг света Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского, географическим исследованиям русских первооткрывателей, а также истории становления межгосударственных отношений России с другими странами в XVIII–XIX веках.

СахОУНБ предоставляет своим пользователям бесплатный доступ к информационным ресурсам Президентской библиотеки. Дополнительную информацию можно узнать в Региональном центре Президентской библиотеки (3-й этаж СахОУНБ) или по телефону +7 (4242) 45-25-22.