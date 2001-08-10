Тихоокеанское
информационное агентство
2 Августа 2022
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12:13, | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают на выставку рукоделия

Сахалинцев приглашают на выставку рукоделия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выставка «Краски жизни через творчество» открылась в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 2 августа. На экспозиции представлены 42 работы, выполненные сахалинскими рукодельницами, читательницами главной библиотеки островного региона.

Автором работ, выполненных в технике бисероплетения, является Ирина Сапожникова. Всего за пару лет она создала более 30 настоящих шедевров. Рукотворные цветы из полимерной глины – дело рук Елены Пономаренко, сообщает пресс-служба СахОУНБ. 

Выставка расположена в фойе 1-го этажа и будет работать до 1 сентября. Вход свободный. Телефон для справок +7 (4242) 45-25-25.

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