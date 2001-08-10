В Сахалинском областном краеведческом музее презентовали новую брошюру
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
29 июля в Сахалинском областном краеведческом музее состоялась презентация брошюры «Русский пост в заливе Изыльметьева». Её автором выступил старший научный сотрудник отдела истории Елена Викторовна Орлова.
Издание посвящено Ильинскому посту, основанному в августе 1853 года одним из участников Амурской экспедиции Д. И. Орловым. На страницах брошюры описана история основания одного из первых русских постов на Сахалине. На основе анализа архивных источников и опубликованных материалах по данной теме автор уточнила сведения о дате, месте и обстоятельствах основания поста. Участники встречи задали несколько вопросов по теме брошюры, а также получили в подарок ее экземпляры.
Брошюру выпустили в рамках серии «Объекты культурного наследия Сахалинской области» при финансовом и организационном содействии Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Сахалинской области.
Сотрудники музея выступили авторами нескольких изданий серии. Среди них – исследования о Муравьёвском посте, месте основания поселка Мгачи, здании Сахалинского областного краеведческого музея, сообщили в культурном учреждении.
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