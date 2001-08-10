Тихоокеанское
информационное агентство
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14:07, | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинцев собирают на вечер «Стихи и музыка едины»

Сахалинцев собирают на вечер «Стихи и музыка едины»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В сквере Сахалинской областной универсальной научной библиотеки 4 августа в 18:00 пройдёт литературно-музыкальный вечер «Стихи и музыка едины». Это состоится в рамках проекта «Встречи в беседке».  

Гостей встречи ждет концерт, подготовленный участниками театральной студии «Счастливый случай» СахОУНБ. Они исполнят стихи и песни известных поэтов и композиторов, в том числе и собственного сочинения.  Кроме того, с танцевальными номерами выступят участники студии восточных танцев «Багира».

Для всех желающих продемонстрировать свое творчество будет работать открытый микрофон, сообщили в культурном учреждении. Дополнительная информация по телефону +7 (4242) 45-25-28.

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