Сахалинцев собирают на вечер «Стихи и музыка едины»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В сквере Сахалинской областной универсальной научной библиотеки 4 августа в 18:00 пройдёт литературно-музыкальный вечер «Стихи и музыка едины». Это состоится в рамках проекта «Встречи в беседке».
Гостей встречи ждет концерт, подготовленный участниками театральной студии «Счастливый случай» СахОУНБ. Они исполнят стихи и песни известных поэтов и композиторов, в том числе и собственного сочинения. Кроме того, с танцевальными номерами выступят участники студии восточных танцев «Багира».
Для всех желающих продемонстрировать свое творчество будет работать открытый микрофон, сообщили в культурном учреждении. Дополнительная информация по телефону +7 (4242) 45-25-28.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
15:46 26 Июля В Южно-Сахалинске самолет из Москвы совершил экстренную посадку
14:54 25 Июля На Сахалине открылась выставка, посвященная истории островного здравоохранения
- 15:55 29 Июля Высокая пожарная опасность прогнозируется в Охинском районе
15:04 27 Июля О здоровье и семейных ценностях рассказали ребятам из лагеря "Сахалинская звезда"
09:55 1 Июля Многодетным семьям Южно-Сахалинска подарили микроволновку и ноутбук
12:49 1 Июля Почти 1000 квартир в Анивском районе сдадут в этом году
- 17:41 15 Июля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу
16:07 15 Июля Сергей Надсадин обсудил ход капитального ремонта двора с жителями дома по ул. 3-й Набережной
Выбор редакции
- 10:46 29 Июля Состоялся фестиваль национальных культур "Сахалин объединяет"
- 15:16 28 Июля "Горный воздух" приглашает всех желающих на "Чистые игры"
- 12:31 28 Июля Для постояльцев сахалинского дома престарелых устроили экскурсию к сивучам
- 15:04 27 Июля О здоровье и семейных ценностях рассказали ребятам из лагеря "Сахалинская звезда"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?