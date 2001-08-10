В селе Дальнем состоялся выездной прием граждан
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Выездной прием граждан в селе Дальнем провел первый вице-мэр Южно-Сахалинска Александр Гринберг. На вопросы жителей также отвечали руководители структурных подразделений администрации, представители ресурсоснабжающих организаций, фонда капитального ремонта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Формат выездных встреч позволяет не только обозначить и принять в работу просьбы и наказы людей, но и во многих случаях на месте найти решение по многим проблемным темам.
Так, наиболее актуальными для дальненцев остаются вопросы благоустройства территорий, строительства и ремонта дорог, расселения из аварийного жилого фонда. В частности жители интересовались обновлением общественного транспорта на 104-м маршруте. Профильные специалисты ответили, что работа в этом направлении ведется и уже к началу сентября на линию выйдут новые комфортабельные автобусы.
Еще одна из просьб сельчан касалась рассмотрения вопроса размещения остановочного пункта у школы № 19. Сейчас автобусная остановка располагается относительно не близко от образовательного учреждения и детям приходиться идти от нее к школе достаточно продолжительное расстояние. Александр Гринберг взял ситуацию на контроль и поручил профильным специалистам проработать вопрос с министерством транспаранта, так как дорога находится в ведении области.
- Встречи в таком формате, когда мы точечно подходим к решению проблем жителей, дает хороший результат. Именно прямой разговор с жителями позволяет муниципалитету понять, в какой плоскости необходимо нарастить темпы. Сегодня много вопросов удалось решить прямо на месте, что-то взяли в работу. Ни одно обращение не остается без внимания, – подчеркнул Александр Гринберг.
Напомним, выездные приемы граждан проводятся для удобства жителей и позволяют получить ответы на вопросы не выезжая для этого из села или планировочного района. Все обращения, озвученные в ходе общения с жителями Дальнего зафиксированы в протоколе встречи. Каждый вопрос будет детально проработан.
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