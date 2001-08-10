В городском парке Южно-Сахалинска отметили День крещения Руси

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

28 июля танцевальная площадка на территории западной «Аллеи зонтиков» приняла главную программу Дня крещения Руси, собрав жителей и гостей города в городском парке. Крещение Руси связано с именем киевского князя Владимира, которого историки назвали великим, церковь – святым равноапостольным, а народ – Владимиром Красное Солнышко, рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам молодежи.

Впервые мероприятие провели с таким размахом: тут и плетение кос и венков, поделки из глины, роспись деревянной посуды под хохлому, раскраска матрёшек. Сотни сахалинцев посетили мастер-классы, попробовав себя в работе с акрилом. Опытные художники и начинающие таланты– раскраска тарелок гжелью пришлась по душе всем любителям кистей и красок.

Гостей праздника не только развлекали, но и окунули в историю во время небольшой лекции.

"Не случайно наш народ его назвал - Красно солнышко. Он своим выбором, своей жизнью сделал так, чтобы приобщить наш народ, нашу землю к высокой восточно-христианской культуре", –рассказал Виктор Горбач, протоиерей РПЦ Южно-Сахалинской и Курильской Епархии.

На другой площадке - песни и танцы. Развлечения для сахалинцев приготовили воспитанники детского сада из областного центра. Вместе с гостями праздника малыши водили хороводы, играли в русские народные игры и проводили конкурсы.

"Большие хороводы пошли как раз с тех самых времен. Собирались по сто и по двести человеки водили хороводы. В хороводах и пары складывались - парни находили девушек, девушки парней», – рассказала воспитатель Мария Мищенко.

Рядом специалисты молодёжного ресурсного центра открыли пункт по сбору гуманитарной помощи школьникам Донбасса. За несколько часов островитяне принесли десятки канцелярских принадлежностей. Благотворительная акция по сбору школьных принадлежностей продлится до 22 августа, а 1 сентября посылки отправятся по назначению.

В завершение праздничного мероприятия на площадке за мостом влюбленных для всех желающих прошел показ стереоспектакля «12 рождественских историй» по текстам журнала «Фома».

Стерео — значит «двое»: мужчина и женщина, слово и музыка, голос и альт. Они дополняют друг друга, погружая в атмосферу праздничной радости, заставляют задуматься о смысле жизни. В течение часа перед зрителями проходит целый год — двенадцать месяцев, каждому соответствует живая история и музыкальное произведение. Истории о людях, с которыми произошло то, чего никто не ждал. Спектакль вызвал восторг у сахалинского зрителя.

Мероприятие организовано агентством по делам молодёжи Сахалинской области, при поддержке молодёжного ресурсного центра, «Братства Александра Невского, городского парка культуры и отдыха имени Ю. Гагарина.