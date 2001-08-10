В Южно-Сахалинске отметили 104-ю годовщину образования Дальневосточного военного округа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Торжественное мероприятие по случаю годовщины образования ДВО, преемником которого является Восточный военный округ, состоялось в Сахалинском областном центре народного творчества, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Праздничную церемонию организовало Южно-Сахалинское отделение "Союза женщин России". В ней приняли участие временно исполняющий обязанности командира 68 армейского корпуса, полковник Дмитрий Рожков, военнослужащие, ветераны, участники всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".

Заместитель председателя местного отделения Ольга Викулова особо подчеркнула, что Дальневосточный военный округ заслужил, чтобы дату его образования отмечали каждый год.

- С начала спецоперации мы получали десятки обращений от наших волонтеров и пенсионеров Сахалинской области, желающих оказать финансовую и иную помощь солдатам и офицерам, участвующим в специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. Мы помогали и будем продолжать помогать, - сказал куратор движения "Серебряные волонтеры" Владимир Забелин.

Для гостей прозвучали песни в исполнении военного оркестра Южно-Сахалинского гарнизона под управлением военного дирижера майора Олега Шигалова, солистки оркестра Ларисы Качайкиной и ее дочери Марии, солиста музыкального театра Республики Карелия Павла Алдакова, а также Алексея Прохорова и ансамбля "СПЛЭШ".

В преддверии праздничного дня Южно-Сахалинским отделением "Союза женщин России" была объявлена акция по сбору денежных средств для покупки оргтехники и необходимых предметов для отправки на Украину. В ней приняли участие члены Правления Союза, общественная организация сахалинских корейцев "САХАЛИН ХАНИН", "серебряные" волонтеры и старшее поколение, а также индивидуальные предприниматели.

Напомним, местное отделение провело уже несколько акций по сбору помощи беженцам и подарков сахалинским военнослужащим, находящимся в зоне проведения спецоперации.