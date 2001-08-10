Состоялся фестиваль национальных культур "Сахалин объединяет"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Фестиваль национальных культур "Сахалин объединяет", посвященный Международному дню дружбы, прошел 28 июля в областной универсальной научной библиотеке в рамках Года культурного наследия народов России. Многонациональный праздник состоялся при поддержке ассамблеи народов Сахалинской области, рассказали ТИА "ОСтрвоа" в СахОУНБ.
Ведущие вечера – специалисты СахОУНБ Алена Ли и Алдар Базаржапов – напомнили собравшимся, что наша страна является многонациональным государством, на территории которого проживает более 190 народов и этнических групп. И каждый народ вносит лучшие элементы своей самобытной и уникальной культуры в сокровищницу общечеловеческих духовных ценностей. Подтверждением их слов стало приветственное слово президента региональной общественной организации «Сахалинские корейцы» Оксаны Пак.
– Действительно, наш остров нас объединяет. Если на его территории мы делимся на национальности: корейцы, русские, буряты, нивхи, то за его пределами есть одна национальность – сахалинец. Культура каждого народа по-своему уникальна и многообразна, и в целом составляет культуру всей Сахалинской области, и сплачивает народ здесь живущий.
Поддержала мысль и председатель Сахалинской региональной общественной организации «Землячество Бурятии Байкал», член Общественной палаты Сахалинской области Ольга Цырендоржиева, отметив, что Международный день дружбы – важный и нужный праздник для того, чтобы люди разных вер и культур смогли найти общий язык и общаться друг с другом на дружественной волне.
Открыла концертную программу волонтер клуба «Дари добро» СахОУНБ Виктория Крылова авторским стихотворением «Сахалин». О традициях и обычаях самого древнего коренного малочисленного народа островного региона – нивхах – рассказал ведущий методист отдела музейных проектов Сахалинского областного краеведческого музея Федор Мыгун. Русский народный костюм представила специалист СахОУНБ Алена Дубровских.
В течение вечера для гостей звучали песни и стихи народов, проживающих на территории Сахалинской области. Киргизскую песню «Родина» исполнил Таалайбек Кутманкулов. Представители «Землячества Бурятии Байкал» – ансамбль «Селенга» Дома культуры «Ключи» – исполнили песню о любви к Родине «Урин хабартаа». Продолжил концертную программу Василий Левковский с авторской песней, посвященной Курильским островам. С корейским танцем «На берегу Нодыль» выступила танцевальная группа «Химан», а башкирский танец «Девушки» представил хореографический коллектив «Гульдар». Порадовал своим выступлением ансамбль «Сплэш» под руководством Алексея Прохорова, исполнив блок песен 80-90-х годов.
В течение вечера все желающие могли поучаствовать во флешмобе «Дружба». Кроме того, гости могли отведать национальные блюда за чашкой чая из самовара. Завершилась встреча общим хороводом.
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