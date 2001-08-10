На Сахалине прошла акция

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Информационную акцию "Читающая улица", приуроченную ко Дню памяти Михаила Лермонтова, провели специалисты Сахалинской областной универсальной научной библиотеки совместно с волонтерами - учащимися пришкольной летней площадки лицея №1 Южно-Сахалинска и ребятами молодежного общественного объединения «Молодежка ОНФ», рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Участникам акции было предложено сразиться в "Поэтическом баттле" на знание стихотворений великого поэта. Некоторые жители островной столицы наизусть продекламировали стихотворение "Родина" и поэму "Мцыри".Всем известно, что Михаил Юрьевич отлично рисовал природу горячо любимого Кавказа, и потому, каждый из участников акции мог почувствовать себя художником, нарисовав скетч открытку. Процесс рисования сопровождался рассказом специалиста СахОУНБ Валентины Тарской об интересных фактах о жизни и творчестве поэта.

В завершение мероприятия ведущий с волонтерами интересовались у гостей и жителей города, помнят ли они стихотворения Лермонтова и что смогут прочесть. Кроме того, им были вручены информационные листовки с известными произведениями поэта.