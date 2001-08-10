Тихоокеанское
информационное агентство
28 Июля 2022
Сейчас 15:32
60,22|61,00|66,91
Южно-Сахалинск вошел в топ-15 по устойчивому развитию
08:48, | Новости культуры Сахалина и Курил

На Сахалине прошла акция "Читающая улица"

На Сахалине прошла акция

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Информационную акцию "Читающая улица", приуроченную ко Дню памяти Михаила Лермонтова, провели специалисты Сахалинской областной универсальной научной библиотеки совместно с волонтерами - учащимися пришкольной летней площадки лицея №1 Южно-Сахалинска и ребятами молодежного общественного объединения «Молодежка ОНФ», рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Участникам акции было предложено сразиться в "Поэтическом баттле" на знание стихотворений великого поэта. Некоторые жители островной столицы наизусть продекламировали стихотворение "Родина" и поэму "Мцыри".Всем известно, что Михаил Юрьевич отлично рисовал природу горячо любимого Кавказа, и потому, каждый из участников акции мог почувствовать себя художником, нарисовав скетч открытку. Процесс рисования сопровождался рассказом специалиста СахОУНБ Валентины Тарской об интересных фактах о жизни и творчестве поэта.

В завершение мероприятия ведущий с волонтерами интересовались у гостей и жителей города, помнят ли они стихотворения Лермонтова и что смогут прочесть. Кроме того, им были вручены информационные листовки с известными произведениями поэта.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости культуры Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?