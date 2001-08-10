Тихоокеанское
информационное агентство
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16:44, | Новости культуры Сахалина и Курил

Музей книги Чехова приглашает сахалинцев сделать топиарий

Музей книги Чехова приглашает сахалинцев сделать топиарий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мастер-класс "Цветочный вальс" пройдет в музее книги А. П. Чехова "Остров Сахалин", рассказали ТИА "Острова" в музее.

Занятие по изготовлению топиария проведет художница, мастер декоративно-прикладного творчества Тамара Орлова. Участники сделают красочную скульптуру в виде дерева, которую смогут забрать с собой на память.

Мероприятие пройдёт в рамках проекта семейного досуга "Счастливая семья в музее". Это цикл интерактивных занятий, направленных на укрепление семейных ценностей, которые проводятся в выходные дни сотрудниками музея и приглашенными мастерами.

Занятие состоится 30 июля в 12:00 и 15:00.

Стоимость мастер-класса: 300 рублей.

Вход в музей бесплатный.

Заявки принимаются по телефону: 8 (4242) 43–65–09.

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