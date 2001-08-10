Музей книги Чехова приглашает сахалинцев сделать топиарий
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мастер-класс "Цветочный вальс" пройдет в музее книги А. П. Чехова "Остров Сахалин", рассказали ТИА "Острова" в музее.
Занятие по изготовлению топиария проведет художница, мастер декоративно-прикладного творчества Тамара Орлова. Участники сделают красочную скульптуру в виде дерева, которую смогут забрать с собой на память.
Мероприятие пройдёт в рамках проекта семейного досуга "Счастливая семья в музее". Это цикл интерактивных занятий, направленных на укрепление семейных ценностей, которые проводятся в выходные дни сотрудниками музея и приглашенными мастерами.
Занятие состоится 30 июля в 12:00 и 15:00.
Стоимость мастер-класса: 300 рублей.
Вход в музей бесплатный.
Заявки принимаются по телефону: 8 (4242) 43–65–09.
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