Гостей и жителей Южно-Сахалинска приглашают на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Провести летний вечер на мероприятиях можно уже в предстоящий четверг. Посетители ждут пешеходные экскурсии по скверу, викторина и катание прогулки в конном экипаже. Юные гости смогут поучаствовать в игре-путешествии "В поисках лета", где они познакомятся с произведениями А. П. Чехова, рассказали ТИА "Острова" в музее книги Чехова.

Программа:

14:00–19:00 «На улице купеческой»

Ярмарка с участием мастеров Сахалина. Гуляя по ярмарке вы сможете приобрести украшения, изделия декоративно-прикладного творчества, сувениры и многое другое.

16:00–19:00 Игра-путешествие «В поисках лета»

Юные участники отправятся в путешествие по скверу с картами зашифрованных названий мест, где спрятаны буквы, из которых необходимо сложить слово. В ходе игры они узнают много нового и интересного об Антоне Чехове и познакомятся с персонажами его рассказов.

17:00–19:00 Чеховская викторина в фаэтоне

Интеллектуальная поездка на запряжённом лошадью фаэтоне.

16:30, 17:30, 18:30 – «Перекрёсток времени»

Пешеходная экскурсия по скверу, участники которой познакомятся с историей музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» и Сахалинского Международного театрального центра имени А. П. Чехова, послушают рассказ о скульптурных композициях и растениях чеховского сквера.

Место проведения: Литературно-художественный музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин», территория сквера.

Справки по телефону: 43-65-09