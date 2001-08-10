Тихоокеанское
информационное агентство
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14:54, | Новости культуры Сахалина и Курил

На Сахалине открылась выставка, посвященная истории островного здравоохранения

На Сахалине открылась выставка, посвященная истории островного здравоохранения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первыми медицинскими заведениями на острове были лазареты местных воинских команд. В период каторги на Сахалине было три врачебных участка с одним окружным врачом, девять околотков и 26 амбулаторных пунктов. Работу с больными вели фельдшера или персонал из ссыльных. В XIX веке на одного врача в среднем приходилось около 4-5 тысяч человек, рассказали ТИА "Острова" в краеведческом музее.

В ХХ веке ситуация с медицинским делом стала кардинально меняться, основные изменения произошли после Второй мировой войны. О людях, которые способствовали развитию островного здравоохранения в период с 1947 по 1991 годы, рассказывает новая выставка – «Клятва советского врача». Ее открытие состоялось 22 июля в Сахалинском областном краеведческом музее. С приветственным словом на церемонии выступил министр здравоохранения Владимир Вячеславович Кузнецов:

«Очень важно, когда история персонизируется: когда есть люди, связанные с конкретными местами, когда есть их родственники, друзья и знакомые. И также важно сохранять память об этих людях. Я очень благодарен музею и министерству культуры за организацию этой выставки. Я думаю, она будет интересна всем: и медицинским работникам, и пациентам, потому что медицина – та отрасль, которая касается каждого из нас».

Первые послевоенные годы для Сахалинской области были непростыми. На южном Сахалине и Курильских островах медицинское дело пришлось налаживать практически с нуля. Эпоха расцвета советской медицины в регионе пришлась 1960-1980-е годы. История этого периода неразрывно связана с именем Альфреда Васильевича Егорова, заслуженного хирурга РСФСР, первого врача на Дальнем Востоке, который начал проводить успешные операции на сердце и легких. На открытии гостям был показан фрагмент интервью с Альфредом Васильевичем. Оцифрованный кинодокумент музею предоставил Государственный исторический архив Сахалинской области. Вы можете ознакомиться с этим фрагментом на нашем рутуб-канале, а с полной версией – на выставке «Клятва советского врача».

«Несмотря на то, что наша выставка называется «Клятва советского врача», от клятвы российского врача она, наверно, мало чем отличается», – выразил мнение директор музея Юрий Юрьевич Алин. – «Жизнь и работа врача любой эпохи связана с борьбой за жизнь и здоровье каждого из нас. Думаю, это одна из самых критикуемых профессий, поэтому наша выставка организована в память не только специалистам прошлого, но и настоящего. Это наш способ сказать вам «спасибо».

Сахалинский областной краеведческий музей выражает благодарность Сахалинскому базовому медицинскому колледжу за предоставленные на время работы выставки редкие экспонаты, а также Сахалинскому областному врачебно-физкультурному диспансеру за пополнение фондов краеведческого музея медицинскими предметами. Выставка «Клятва советского врача» будет работать на первом этаже до 18 сентября. Ждем всех и напоминаем, что при оплате входного билета картой сахалинца Вы получите кешбэк 5%.

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