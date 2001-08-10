На Сахалине открылась выставка, посвященная истории островного здравоохранения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первыми медицинскими заведениями на острове были лазареты местных воинских команд. В период каторги на Сахалине было три врачебных участка с одним окружным врачом, девять околотков и 26 амбулаторных пунктов. Работу с больными вели фельдшера или персонал из ссыльных. В XIX веке на одного врача в среднем приходилось около 4-5 тысяч человек, рассказали ТИА "Острова" в краеведческом музее.

В ХХ веке ситуация с медицинским делом стала кардинально меняться, основные изменения произошли после Второй мировой войны. О людях, которые способствовали развитию островного здравоохранения в период с 1947 по 1991 годы, рассказывает новая выставка – «Клятва советского врача». Ее открытие состоялось 22 июля в Сахалинском областном краеведческом музее. С приветственным словом на церемонии выступил министр здравоохранения Владимир Вячеславович Кузнецов:

«Очень важно, когда история персонизируется: когда есть люди, связанные с конкретными местами, когда есть их родственники, друзья и знакомые. И также важно сохранять память об этих людях. Я очень благодарен музею и министерству культуры за организацию этой выставки. Я думаю, она будет интересна всем: и медицинским работникам, и пациентам, потому что медицина – та отрасль, которая касается каждого из нас».

Первые послевоенные годы для Сахалинской области были непростыми. На южном Сахалине и Курильских островах медицинское дело пришлось налаживать практически с нуля. Эпоха расцвета советской медицины в регионе пришлась 1960-1980-е годы. История этого периода неразрывно связана с именем Альфреда Васильевича Егорова, заслуженного хирурга РСФСР, первого врача на Дальнем Востоке, который начал проводить успешные операции на сердце и легких. На открытии гостям был показан фрагмент интервью с Альфредом Васильевичем. Оцифрованный кинодокумент музею предоставил Государственный исторический архив Сахалинской области. Вы можете ознакомиться с этим фрагментом на нашем рутуб-канале, а с полной версией – на выставке «Клятва советского врача».

«Несмотря на то, что наша выставка называется «Клятва советского врача», от клятвы российского врача она, наверно, мало чем отличается», – выразил мнение директор музея Юрий Юрьевич Алин. – «Жизнь и работа врача любой эпохи связана с борьбой за жизнь и здоровье каждого из нас. Думаю, это одна из самых критикуемых профессий, поэтому наша выставка организована в память не только специалистам прошлого, но и настоящего. Это наш способ сказать вам «спасибо».

Сахалинский областной краеведческий музей выражает благодарность Сахалинскому базовому медицинскому колледжу за предоставленные на время работы выставки редкие экспонаты, а также Сахалинскому областному врачебно-физкультурному диспансеру за пополнение фондов краеведческого музея медицинскими предметами. Выставка «Клятва советского врача» будет работать на первом этаже до 18 сентября. Ждем всех и напоминаем, что при оплате входного билета картой сахалинца Вы получите кешбэк 5%.