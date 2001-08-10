На Сахалине откроется выставка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выставка "Лето с Чеховыми" о сахалинском путешествии племянников писателя откроется в Литературно-художественном музее книги А. П. Чехова "Остров Сахалин", рассказали ТИА "Острова" в музее.

Выставка "Лето с Чеховыми" стала очередной "главой" большого проекта "Четыре сезона А. П. Чехова". Ее летнюю часть создатели связали с тем, что именно в июле и Антон Павлович, и его племянники прибыли на остров Сахалин, запечатлев его в своем творчестве. Традиция оригинальной художественной подачи выставок проекта будет продолжена. В этот раз экспозиция предстанет в виде маяка, который «зажгут» 26 июля в 16:00.

Летом 1958 года художники Сергей Михайлович и Сергей Сергеевич Чеховы повторили путешествие своего знаменитого предка – А. П. Чехова. За два месяца они посетили места, где побывал создатель книги «Остров Сахалин» (1895), а также северные районы области и Курилы. Помимо зарисовок, они сделали множество фотографий: «Такая красотища кругом, что очень быстро расходуется плёнка», — писал С. М. Чехов 6 августа 1958 года.

Сергей Михайлович Чехов – сын младшего брата Антона Павловича. Учился в Императорской академии художеств, работал художником-оформителем во МХАТе и других театрах Москвы. Его сын, Сергей Сергеевич, с детства рисовал акварелью и цветными карандашами. Окончил Московскую художественную школу, а затем — монументальное отделение института имени В. И. Сурикова. Работал в техниках линогравюры и офорта, живописи, известность приобрел как художник-монументалист.

Выставка «Лето с Чеховыми» — продолжение масштабного проекта «Четыре сезона А. П. Чехова» о временах года в творческой биографии писателя, связанной с Сахалином. Напомним, открывала проект в 2020 году «Сахалинская зима А. П. Чехова», посвященная подготовке классика к путешествию на каторжный остров и возвращению домой. Выставка «Весеннее обострение» в 2021 году рассказала посетителям о любимом времени года Антона Павловича – весне, а также основных недугах его эпохи – чахотке и психических болезнях. В 2024 году будет представлена завершающая «осенняя» часть большого экспозиционного замысла.

Вход на открытие свободный.