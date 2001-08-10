Тихоокеанское
информационное агентство
19 Июля 2022
Сейчас 06:18
56,56|57,15|66,91
Сахалинка подменяла табели супруга, чтобы тот получал больше денег за работу с ковидными больными
14:58, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинцев зовут на литературно-музыкальный вечер "Надежда приглашает друзей"

Сахалинцев зовут на литературно-музыкальный вечер

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Литературно-музыкальный вечер «Надежда приглашает друзей» в рамках летней площадки «Встречи в беседке» пройдет в сквере Сахалинской областной универсальной научной библиотеки 21 июля. Начало в 18.00.

Организаторами встречи выступают участники клуба волонтеров «Дари добро», созданного на базе областной библиотеки в декабре 2021 года, после проведения конкурса «Лучший волонтер СахОУНБ». 

В программе вечера запланирована концертная программа с участием специалистов библиотеки Надежды Жамьяновой и Алдара Базаржапова и активистов клуба. Они исполнят всеми любимые песни и прочитают стихи, в том числе собственного сочинения.

Дополнительная информация по телефону +7 (4242) 45-25-28.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости культуры Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?