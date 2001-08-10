Сахалинцев приглашают на творческий вечер талантов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Драгоценные таланты сахалинцев часто погибают и не служат другим, потому что о них никто не знает, и потому что мало возможностей показать свои таланты на публику. Такой возможностью будет творческий вечер талантов - слова и музыки - новый формат вечеров-концертов, который пройдет в вестибюле Собора Св. Иакова на проспекте Победы 26Б во вторник 19 июля в 19:00.

Вход свободный (бесплатный) для всех желающих послушать и увидеть таланты сахалинцев. Любой из желающих может прочитать авторские стихи либо прозу, или стихи либо прозу других авторов, или спеть авторские песни или песни других авторов. Творческие вечера собор планирует организовывать регулярно и постепенно выбирать лучшие стихи или прозу для издания книги лучших авторских стихов и прозы а также для концерта лучших исполнителей прямо в Соборе Св. Иакова.

Всех сердечно приглашаем - и тех, которые хотят послушать и вдохновиться талантами и тех, кто талантами хочет поделиться!

Телефон для справок: 8984-180-77-40