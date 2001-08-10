На Сахалине открылась выставка о мастерах книжной иллюстрации
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Выставка "Мастера книжной иллюстрации" открылась в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 18 июля. Экспозиция посвящена творчеству художников-иллюстраторов, творивших в стиле Палех, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Палехская миниатюра известна на весь мир и существует почти сто лет. Но на самом деле этой художественной традиции несколько веков. Палех стал центром иконописного промысла еще в XVII веке, а палехская икона до революции была не менее знаменита, чем палехская шкатулка сегодня, и эти два вида искусства состоят в прямом родстве.
Книги, представленные на выставке, познакомят читателей с историей стиля Палех, расскажут о знаменитых палехских художниках – Иване Голикове, Калерии и Борисе Кукулиевых и других.
Вниманию посетителей представлены издания из редкого фонда, фондохранения и зала им. А.П Чехова СахОУНБ. Это «Палехская миниатюра» Некрасовой Н.А, «Палех: искусство древней традиции», «Искусство советского Палеха» Соболевского Н. Д., «Искусство Палеха в музеях РСФСР: каталог произведений палехского искусств…», «Слово о полку Игореве» – факсимильное воспроизведение издания 1934 г.-1986 г., «Руслан и Людмила» Пушкина А. С., «Сын России: книга-альбом, посвященная Ю. А. Гагарину» Лиханова А.А. и другие.
Выставка будет экспонироваться до 5 августа в фойе первого этажа СахОУНБ.
Дополнительная информация по телефону +7(4242)45-25-53
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