Жителей Сахалинской области приглашают почитать вслух
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области стартует первый Всероссийский День чтения вслух «Живая классика». В акции сможет принять участие любой желающий, выступить и прочитать вслух свой любимый отрывок из поэзии или прозы, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе конкурса юных чтецов "Живая классика".
Популярная городская площадка для культурных мероприятий – Сахалинская областная универсальная научная библиотека (г. Южно-Сахалинск Хабаровская, 78) - приглашает на первый Всероссийский день чтения вслух «Живая классика». Это праздник, который создадут горожане для горожан и гостей города. Поучаствовать может любой желающий! Нет никаких ограничений, требуется лишь искренняя любовь к литературе.
В день проведения акции библиотека превратится в праздник чтения и место встречи с известными творческими деятелями культуры и чтецами, которые окунут слушателей в мир самых значимых литературных произведений из классики и самых актуальных литературных трудов нашего времени.
Сотни людей примут участие в масштабном литературном нетворкинге – будут общаться, знакомиться с новыми авторами и заново открывать уже известных, и, конечно же, читать вслух! На одной сцене вместе с горожанами будут выступать творческие коллективы, артисты, спортсмены и певцы, а так же эксперты в области культуры и литературы.
23 июля участники-чтецы будут публично декламировать стихи, отрывки из прозы или фольклорных произведений. Запланировано выступления творческих коллективов, самарских артистов, экспертов в области культуры и литературы, будут работать интерактивные площадки. Вход свободный. Возрастное ограничение — 6+.
Чтобы стать чтецом, необходимо выбрать любимое фольклорное, прозаическое или поэтическое произведение российских или зарубежных авторов. Продолжительность одного выступления не должна превышать 5 минут. Зарегистрироваться можно на любой из указанных площадок.
Тымовская центральная районная библиотека станет дополнительной площадкой для проведения акции. Участники-чтецы будут публично декламировать стихи, отрывки из прозы или фольклорных произведений. Запланировано выступления творческих коллективов, будут работать интерактивные площадки. Вход свободный. Возрастное ограничение — 6+.
Чтобы стать чтецом, необходимо выбрать любимое фольклорное, прозаическое или поэтическое произведение российских или зарубежных авторов. Продолжительность одного выступления не должна превышать 5 минут. Зарегистрироваться можно на любой из указанных площадок.
Узнать подробности об акции, о том, как можно принять участие, зарегистрироваться и найти площадку можно на официальном сайте и социальных сетях Всероссийского дня чтения вслух: https://деньчтениявслух.рф/, https://vk.com/denvsluh.
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