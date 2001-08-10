На Сахалине откроется выставка об истории регионального медицинского дела.

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

22 июля 2022 года в 16:00 в Сахалинском областном краеведческом музее состоится церемония открытия новой выставки "Клятва советского врача". На ней будет рассказано о развитии медицинского дела в Сахалинской области с 1947 по 1991 годы, рассказали ТИА "Острова" в музее.

На выставке Вы узнаете о выдающихся врачах, которые работали на нашем острове и способствовали развитию здравоохранения в области. В зале будут представлены личные вещи и медицинские приборы ушедшей эпохи, при помощи которых врачи проводили первичный осмотр и обучали студентов-медиков.

Партнерами выставки стали Сахалинский базовый медицинский колледж и Сахалинский областной врачебно-физкультурный диспансер. Они любезно предоставили музею свои приборы и оборудование.