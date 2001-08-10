Тихоокеанское
информационное агентство
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11:41, | Новости культуры Сахалина и Курил

Юным сахалинцам рассказали об особенностях русского и корейского национальных костюмов

Юным сахалинцам рассказали об особенностях русского и корейского национальных костюмов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Встреча, посвященная национальным костюмам России и Кореи, 12 июля прошла в главной библиотеке островного региона для воспитанников летнего детского лагеря при Дворце детского (юношеского) творчества города Южно-Сахалинска. Мероприятие проводилось в рамках Года культурного наследия народов нашей страны, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Специалисты Информационного центра международного сотрудничества СахОУНБ рассказали ребятам об истории создания русского и корейского костюмов, их изменениях с течением времени, особенностях, а также о том, при каких обстоятельствах в современном мире требуется их надевать.  

В завершение встречи все желающие приняли участие в мастер-классе по изготовлению традиционного корейского костюма – ханбока – из цветной бумаги.

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