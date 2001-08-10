Тихоокеанское
информационное агентство
13 Июля 2022
Сейчас 15:13
58,85|58,76|66,91
Высокая пожарная опасность прогнозируется в Ногликском районе
11:22, | Новости культуры Сахалина и Курил

Фестиваль уличного кино состоится в Приамурье

Фестиваль уличного кино состоится в Приамурье

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Короткометражки под открытым небом покажут в Амурской области. Пройдет девятый фестиваль уличного кино. Кроме конкурсной программы благовещенцев ждет знакомство с дебютной работой, созданной участниками летней смены Школы креативных индустрий, сообщает ИА "Порт Амур".

В этом году конкурсная программа фестиваля включает девять фильмов: «Ангел» (12+), «Невесомость» (12+), «MYVR» (12+), «Новая мама» (12+), «Холодно» (12+), «Молодой» (12+), «Нас всех убьет глобальное потепление» (12+), «Как разжечь потухший огонь» (12+), «Принципиально документально» (12+).

Около двух с половиной часов продлится конкурсный просмотр, затем все желающие смогут проголосовать за понравившиеся фильмы светом фонариков.

В Благовещенске мероприятие состоится 29 июля возле центрального входа в здание АОДНТ по Горького, 129. Начало в 20.00.

Фестиваль уличного кино пройдет и на 15 площадках Амурской области. 19 июля короткометражные фильмы будут показывать в Райчихинске, а 22 числа в Циолковском, селах Тамбовка, Константиновка, Ромны, Зельвино Райчихинского городского округа, Ивановка, Андреевка, Анновка, Луговое и Среднебелая Ивановского района, а также на площадях в поселке Прогресс, селе Новокиевский Увал и в городе Свободный. 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости культуры Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?