На Сахалине открывается сезон "Чеховских скверов"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В преддверии Дня памяти А. П. Чехова Литературно-художественный музей книги А. П. Чехова "Остров Сахалин" открывает сезон "Чеховских скверов", рассказали ТИА "Острова" в музее.
Провести летний вечер на мероприятиях можно уже в предстоящий четверг. Посетители смогут покататься в конном экипаже, принять участие в викторине и пешеходной экскурсии по скверу. На интерактивных занятиях можно получить начальные навыки работы на ткацком станке и расписать тарелку под гжель. Юные гости смогут поучаствовать в игре-путешествии «В поисках лета», где они познакомятся с произведениями А. П. Чехова. Также организаторы приготовили несколько сюрпризов, о которых вы узнаете, посетив "Чеховский сквер".
Программа 14 июля:
13:00 - 19:00 "На улице купеческой".
Ярмарка с участием мастеров Сахалина. Гуляя «По улице Купеческой» вы сможете приобрести броши, колье, кольца, украшения, изделия декоративно-прикладного творчества, сувениры и многое другое.
14:00 – 16:00 Работа интерактивных площадок
Мастер-класс "Уроки ткачества"
Участники узнают об истории ткачества и получат опыт работы на ткацком станке.
Интерактивное занятие «Роспись тарелок»
На занятии гости сквера познакомятся с информацией о самой популярной гжельской росписи и распишут своими руками тарелку, которую заберут с собой после занятия.
Игра-путешествие «В поисках лета»
Самые юные участники пустятся в путешествие по скверу с картами зашифрованных названий мест, где спрятаны буквы, из которых необходимо сложить слово. В ходе игры они узнают много нового и интересного об Антоне Чехове и познакомятся с персонажами рассказов Антона Павловича.
16:00 – 16:30 Торжественное открытие сезона 2022 года «Чеховский сквер»
Открытие «Чеховского сквера» пройдет с участием ансамбля «Рябинка» Общественного движения «Сахалинский танцевальный мир».
17:00 - 19:00 Чеховская викторина в фаэтоне
Интеллектуальная поездка на запряжённом лошадью фаэтоне.
16:30, 17:30, 18:30 - «Перекрёсток времени»
Пешеходная экскурсия по скверу, участники которой познакомятся с историей музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» и Сахалинского международного театрального центра им. А. П. Чехова, послушают рассказ о скульптурных композициях чеховского сквера.
19:00 – 20:00 Праздничный концерт с участием ансамбля казачьей песни «Воля».
Место проведения: Литературно-художественный музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин», территория сквера
Справки по телефону: 43-65-09 0 +
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